الشياطين الحمر يرفضون استمرار “رانجنيك” بتدريب الفريق

2022/01/05 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يواجه الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أزمة كبيرة في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة أمام وولفرهامبتون يوم الاثنين الماضي، ضمن “البريمير ليغ”.ومني مانشستر يونايتد بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه وولفرهامبتون بهدفٍ وحيد، على ملعب “أولد ترافورد” ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأشارت صحيفة […]

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