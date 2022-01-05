2022/01/05 | 21:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. الكاظمي يعلن إقالة قادة أمن بارزين في بابل على خلفية مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/05 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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