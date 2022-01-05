صواريخ تستهدف قاعدة عين الأسد في العراق

2022/01/05 | 21:30 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت خمسة صواريخ مساء الأربعاء 5 يناير (كانون الثاني) باتجاه قاعدة عين الأسد العسكرية العراقية، الواقعة في غرب البلاد، وتضمّ قوات استشارية للتحالف الدولي لمكافحة المتطرفين بقيادة واشنطن، من دون أن توقع إصابات على ما أفاد مسؤول في التحالف وكالة الصحافة الفرنسية.

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وقال المسؤول "لاحظنا إطلاق خمس مقذوفات صاروخية سقطت بعيداً من المنشأة"، مضيفاً أن الأقرب "سقط على بعد نحو كيلومترين" من القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، من دون أن يسفر الهجوم عن "ضحايا أو أضرار".



وهذا الهجوم الثالث المماثل منذ الاثنين في العراق.

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