2022/01/05 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تعلن إخماد حريق البناية التجارية وسط بغداد

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