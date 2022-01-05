اتحاد الكرة يوافق على مشاركة الاولمبي ببطولة دبي

2022/01/05 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن عضو اتحاد الكرة الناطق الاعلامي باسمه، احمد الموسوي، موافقة الاتحاد على مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة دبي الدولية للمنتخباتِ دون سن ٢٣ في شهر آذار المقبل استعداداً لتصفيات آسيا.

وقال الموسوي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للاتحاد، ان "الاتحاد وافق على مشاركة المنتخب الاولمبي بهذه البطولة"و تناولَ الموسوي "الدورَ الكبير الذي بذله وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد، عدنان درجال، في حل أزمةِ النقل التلفزيوني وتعاون شبكة الإعلام العراقي وشركةِ الأضواء لإنهاء الأزمةِ بنقل المباريات".وتطرقَ أيضاً لحسم "تسميةِ المدربين المساعدين (أحمد صلاح ورزاق فرحان) لانضمامهما إلى الطاقم الفني للمنتخبِ الوطني بتوصيةٍ من المدرب بيتروفيتش".وأشارَ الموسوي إلى "مسؤوليةِ الفريق المُضيف للمباراة فيما يخص بيع تذاكر الدخول وتوفير الأمور اللوجستية".

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