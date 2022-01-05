2022/01/05 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تفاصيل استهداف قاعدة عين الأسد، مبينة انها فتحت تحقيق بالأمر.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الامنية تجري عملية تفتيش وتباشر بالتحقيق في حادث استهداف قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار بخمسة صواريخ من قبل …

ظهرت المقالة الإعلام الأمني تعلن فتح تحقيق بشأن استهداف قاعدة عين الأسد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن فتح تحقيق بشأن استهداف قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن فتح تحقيق بشأن استهداف قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).