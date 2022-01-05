التحالف الدولي: هجوم صاروخي جديد على قاعدة عين الأسد في العراق

2022/01/05 | 21:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي جديد، وفق ما ذكر مصدر أمني محلي وآخر في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وذلك في ثالث هجوم مماثل منذ يوم الاثنين في العراق.وقال مسؤول في التحالف الدولي إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة التي تستضيف قوات للتحالف الدولي في العراق، …

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