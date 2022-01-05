بيان من خلية الإعلام بشأن استهداف قاعدة عين الأسد (صور)

2022/01/05 | 21:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بياناً، أوضحت فيه تفاصيل استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

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وقالت الخلية في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2022)، إن "القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش وباشرت بالتحقيق في حادث استهداف قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار بخمسة صواريخ من قبل عناصر خارجة عن القانون".

واضافت، "حيث سقطت على بعد مسافة من محيط القاعدة".

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