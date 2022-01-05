شاهد بالفيديو.. صواريخ ايران تقصف عمق العراق مجددا | رأس السطر

2022/01/05 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: il_WoXglofc

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