2022/01/05 | 21:35 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار ظاهرة المخدرات والحاجة إلى المزيد من مراكز التأهيل في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uMc6BNW0AXQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار ظاهرة المخدرات والحاجة إلى المزيد من مراكز التأهيل في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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