2022/01/05 | 21:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S2oswaPOCdY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي حاتم سليمان .. معارض التسويات و جامع الشتات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي حاتم سليمان .. معارض التسويات و جامع الشتات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).