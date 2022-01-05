2022/01/05 | 21:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e9RVKGJts0U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوا ضمائركم تنم بسلام | مقدمة سؤدد طارق في برنامج صدى الحدث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعوا ضمائركم تنم بسلام | مقدمة سؤدد طارق في برنامج صدى الحدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).