2022/01/05 | 21:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a_yigsCemfM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد السلامي :مسألة النازحين لها قضايا وطنية عامة والتخصيصات المالية للنازحين يفترض أن تكون منذ 2017) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد السلامي :مسألة النازحين لها قضايا وطنية عامة والتخصيصات المالية للنازحين يفترض أن تكون منذ 2017) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).