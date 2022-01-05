بالصور.. الشرطة يجتاز غريمه الزوراء وينفرد بصدارة الدوري العراقي

2022/01/05 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي الشرطة أن ينهي لقاء

الديربي بتحقيق الفوز على منافسه

الزوراء بهدفين لهدف لينفرد بالصدارة

برصيد 47 نقطة وتجمد رصيد الزوراء عند

النقطة 33 متراجعاً للمركز الثالث.

وضيف ملعب الشعب الدولي مس

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