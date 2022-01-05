“أوميكرون” يسجل معدلات قياسية في كرواتيا

2022/01/05 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دفع المتحور الجديد “أوميكرون” معدل الإصابات اليومية بكورونا في كرواتيا إلى الأعلى منذ بدء تفشي الجائحة، وأعلنت دول أخرى في منطقة البلقان عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات.وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش خلال جلسة حكومية إنه تم تأكيد 8587 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في كرواتيا، وهو ما يمثل […]

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