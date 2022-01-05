2022/01/05 | 21:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية: أمن العراق واستقراره عنصر لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:44

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