وزير الاقتصاد اللبناني لـCNN: الحكومة الحالية آخر فرصة لتلقي مساعدات

2022/01/05 | 21:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، يوم الأربعاء، إن حكومة لبنان الحالية هي الفرصة الأخيرة للبلاد لتلقي مساعدات مهمة من صندوق النقد الدولي.وحذّر من أنه إذا كانت الحكومة ستنهار، فإن فرص الصندوق "سوف تتلاشى".

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