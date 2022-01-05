2022/01/05 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحمل سلفه دونالد ترامب "مسؤولية خاصة" عن "فوضى" السادس من يناير العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: بايدن سيحمل ترامب مسؤولية خاصة عن فوضى اقتحام الكونغرس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: بايدن سيحمل ترامب مسؤولية خاصة عن فوضى اقتحام الكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).