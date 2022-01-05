صالح يؤكد للسفير البريطاني ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة

2022/01/05 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، للسفير البريطاني، اليوم الاربعاء، ضرورة تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون”.واضاف البيان انه “تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها […]

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