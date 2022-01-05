الرئيس صالح يستقبل السفير البريطاني لدى بغداد

2022/01/05 | 22:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء السفير البريطاني لدى بغداد، مارك برايسون، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه (5 كانون الثاني 2022): أنه "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".

وأضاف، "تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

وأكد الرئيس صالح - وفق البيان - "على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف توتراتها ودعم مسارات الحوار والتلاقي".

وشدد على "أهمية الدور العراقي المحوري في ذلك"، لافتا إلى أن "أمن العراق واستقراره وسيادته عنصر لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة".

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