2022/01/05 | 22:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5CdaTpBJteU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الكهرباء الوطنية .. غابت عن منازل المواطنين وحوارات الساسة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الكهرباء الوطنية .. غابت عن منازل المواطنين وحوارات الساسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).