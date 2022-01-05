ضبط عجلة محملة بمواد مخالفة في زرباطية

2022/01/05 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضبطت قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة، اليوم الاربعاء، عجلة محملة بمواد مخالفة في زرباطية.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة من ضبط عجلة حمل محملة بمادة(حديد صناعي شيلمان)، وبعد التدقيق تبين انها لم تخضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية”.واضاف […]

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