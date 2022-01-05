برهم صالح يستقبل السفير البريطاني لدى بغداد

2022/01/05 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء السفير البريطاني لدى بغداد، مارك برايسون، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 5 كانون الثاني 2022 في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك …

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