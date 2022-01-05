السيد الحكيم يهنئ الجيش العراقي بذكرى تأسيسه

2022/01/05 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

هنأ رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، الجيش العراقي بذكرى تأسيسه.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في عامه الأول بعد المئة...



تحية إجلال وإكبار لجيشنا العراقي البطل، سور الوطن وعطر السواتر وحرز التراب".

وأضاف: "ما زال يوم السادس من كانون الثاني يُذكّرنا بتلك العيون الساهرة التي فارقت الوسن لتصوغ من دمائها وسادة أمن لشعبنا الكريم".

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