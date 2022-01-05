لبنان يسجل اكثر من 5 الاف إصابة جديدة بكورونا

2022/01/05 | 22:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سجل لبنان اليوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا تخطت الـ5 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل انتشار متحور “أوميكرون”.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 5818 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 746632، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة، ليرتفع […]

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