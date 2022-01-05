شيفروليه تكشف عن سيلفرادو EV الكهربائية.. إليكم ميزاتها

2022/01/05 | 22:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لسيارة شيفروليه سيلفرادو EV أن تقطع مسافة 400 ميل بشحنة كاملة.تدخل سوقًا مزدحمة للشاحنات الكهربائية بمنافسة من فورد وريفيان وتسلا.

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