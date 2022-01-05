أوروبا قد تتجه الى روسيا بعد تفاقم ازمة الطاقة من جديد

2022/01/05 | 22:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تواجه أوروبا تقلبا مستمرا في أسواق الغاز بالجملة، ما يثير مخاوف في جميع أنحاء المنطقة من أن أزمة الطاقة قد تكون على وشك أن تزداد سوءا، ويجعلها تحت رحمة روسيا والظروف وفقا لمحللين.وارتفع سعر الغاز تسليم الشهر التالي في مركز “تي تي إف” الهولندي، وهو معيار أوروبي لتداول الغاز الطبيعي، بنحو 5% […]

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