استطلاع: غالبية الأمريكيين يتوقعون تكرار اقتحام مبنى الكابيتول

2022/01/05 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أكسيوس" أن غالبية الأمريكيين يتوقعون تكرار اقتحام مبنى الكابيتول خلال السنوات المقبلة، فيما يؤكد نصفهم أنهم يؤمنون بالديمقراطية الأمريكية.

وكشف الاستطلاع أن أقل من ستة بين كل 10 أمريكيين يقولون إن الرئيس جو بايدن فاز بشكل شرعي في انتخابات 2020، ويعتقد حوالي 57٪ من الأمريكيين أن المزيد من الأحداث المماثلة ليوم 6 يناير 2021 من المرجح أن تشهدها السنوات المقبلة.

وحسب الاستطلاع، قال 63٪ من المستطلعة آراؤهم أن الهجوم غير طريقة تفكير الأمريكيين في الحكومة الديمقراطية، اعتبر نصفهم أن التغيير دائم والبعض الآخر قال إنه مؤقت.

وقال 58٪ إنهم يؤيدون عمل لجنة مجلس النواب المخصصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، كما يؤيد 56٪ من الأمريكيين طلب اللجنة للحصول على مستندات وطلب الشهادات و51٪ يؤيدون فرض عقوبات جنائية بما فيها السجن إذا رفض الشهود الامتثال.

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