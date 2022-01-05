برلمانية سابقة: كثرة العطل الرسمية تصيب العراق بالشلل

2022/01/05 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت عضو مجلس النواب السابق ريزان شيخ دلير، اليوم الأربعاء، بشأن الزيادة المستمرة لأعداد العطل الرسمية في العراق، فيما حملت الحكومة مسؤولية عدم اصدار قرارات بهذا الخصوص.

وقالت دلير في تصريح لـ(بغداد اليوم)، أنه "مسألة استحداث العطل الرسمية في العراق مستمرة مع مستجدات الأحداث وفي حال لم يتم وضع حد لهذا الأمر فإن الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية سيكون ربع ايام السنة".

وأضافت، انه "في الدورة البرلمانية السابقة تم طرح مشروع قانون تحديد أيام العطل الرسمية ولكن لم يشرع وتم ترحيله إلى الدورة النيابية المقبلة".

وأشارت إلى أن "العدد الهائل في العطل الرسمية يصيب المؤسسات الحكومية والتعليمية بالشلل حيث تعاني المدارس من عدم قدرتها على إكمال المناهج الدراسية كما أن ما يتلقاه الطلاب خلال العام الدراسي هو ضئيل وغير كافٍ لتطوير مهاراتهم".

وتابعت دلير، انه "من صلاحيات الحكومة إصدار قرارات فيما يخص العطل"، مشيرة إلى أن "المناسبات الدينية لأي مكون يجب ان تقتصر عليه ولا يتم تعميمها وتعطيل أعمال المواطنين والحكومة".

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