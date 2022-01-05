مستشار رئيس الوزراء يعلق بشأن استمرار استهداف القواعد العسكرية

2022/01/05 | 22:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، الأربعاء، بشأن استمرار استهداف القواعد العسكرية بعد إعلان انسحاب القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي.وقال علاوي في تصريح للقناة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “هذه الهجمات تبين وجود من يريد خلط الأوراق، وهناك أطراف مسلحة تحاول إدخال البلاد في صراع مستمر”.وأضاف، أن “المنطقة …

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