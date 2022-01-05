العبادي يهنئ بعيد الجيش: على الجميع تقويته وتحييده في الصراعات

2022/01/05 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس تحالف النصر، حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، بذكرى تأسيس الجيش العراقي، داعيا الجميع لتقويته وتحييده في الصراعات.وقال العبادي في تدوينة على تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز: “أُبارك لجيشنا العراقي الأغَر ذكرى تأسيسه، لقد كان وما زال وسيبقى رافعة الوطن وهامة الدولة”.واضاف “نحتاج الجيش كقوة دفاع وردع للعدو، وكقوة استقرار وأمن […]

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