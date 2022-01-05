الديمقراطي الكردستاني: الكرد سيذهبون بمرشح واحد إلى البرلمان ولن يتكرر سيناريو 2018

2022/01/05 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم الأربعاء، ان يوم غد أو بعد غد سيكون موعدا للإعلان عن مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية في الاربع سنوات المقبلة.وقال عبد الكريم في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” ان “الكرد سيذهبون بمرشح واحد إلى البرلمان لغرض تمريره ولن يتكرر سيناريو عام 2018”.

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