الإعلام الأمني تعلن القبض على ارهابيين اثنين في الفلوجة

2022/01/05 | 22:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أفادت خلية الإعلام الامني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ارهابيين اثنين في الفلوجة بينهم ما يسمى آمر مفارز مقاتلي ولاية جنوب الانبار.وذكرت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعمليتين منفصلتين تميزتا بالنوعية والاستباقية، ومعلومات غاية بالدقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة إحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع …

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