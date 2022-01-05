2022/01/05 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rF1ch3YM8yE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب التوافقات.. استمرار التخبط السياسي حول انتاج حكومات وطنية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب التوافقات.. استمرار التخبط السياسي حول انتاج حكومات وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).