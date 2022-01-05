حكم بتعويض ورثة خالد سعيد.. والتعذيب لسه مستمر - مصطفى عبد الغني

2022/01/05 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني الأسبوع اللي فات، حكمت دائرة التعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة بتعويض مالي مليون جنيه لصالح أسرة خالد سعيد، واللي قتله أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية في 2010 بعد الاعتداء عليه بالضرب.انتشرت صورة خالد سعيد وقتها وآثار الضرب والتعذيب باينة عليه، والداخلية حاولت تنفي قتله وادعت إنه “ابتلع لفافة بانجو” وهي اللي أدت لوفاته، في محاولة قذرة لنفي تهمة قتله عن طريق الضرب والتعذي ......





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