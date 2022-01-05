يحيى ويحيى - أكرم شلغين

2022/01/05 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين عُرِف عن الشاب "يحيى" ميوله للكرب وبأنه يهوى سماع أحاديث الشجن وسردها، ينصت لأصوات الغم وتستهويه ولا يعرف سبب ولعه بها! وفي عزفه على آلة الكمان يبث الأحزان التي تحاكي هموم كل لدى من يسمعه فتبدو آلته تحكي الحزن أيضا؛ كان كمن يسعى ليركّب قصة حزينة لنفسه.



ذات يوم، مر أمام باب امرأة عجوز وجهها ملأته التجاعيد ونبت الشعر به عند الذقن وفوق طرفي الفم وقد انحنى ظهرها قليلاً، حيّاها فردت وهي تحدق به وكأنها ......





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