تراجع مبيعات السيارات في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 31 عاماً

2022/01/05 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… هوَت مبيعات السيارات في ألمانيا العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 على الأقل، بعدما بددت أزمة توريد الرقائق الإلكترونية آمال التعافي من تأثير جائحة كورونا.انخفضت عمليات تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 27% في ديسمبر، وفق تصريحات الهيئة الفيدرالية للسيارات في ألمانيا “كيه بي إيه”، اليوم الأربعاء، وبلغت المبيعات طوال السنة 2.62 […]

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