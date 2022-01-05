توقف عمل أجهزة “بلاكبيري” القديمة يطوي حقبة من تاريخ الهواتف المحمولة

2022/01/05 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا انتهت حقبة في تاريخ الهواتف المحمولة مع توقف عدد كبير من أجهزة ”بلاكبيري“ عن العمل أمس الثلاثاء، ما يشكّل ضربة قاسية لمحبي هذا النوع من الهواتف الذي يتميز بلوحة مفاتيح ظاهرة.وطوت الشركة الكندية الرائدة في مجال الهواتف الذكية الصفحة، بعدما كان جهازها الشهير يُعتبر في مرحلة معينة أساسيا في نظر مستخدميه …

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