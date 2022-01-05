إعلان الطوارئ في كازاخستان مع احتجاجات ضد أسعار الوقود.. وتوكاييف يطلب مساعدة روسيا

2022/01/05 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُرضت حالة الطوارئ في جميع أنحاء كازاخستان، حسب تقرير وكالة "خبر 24" التي تديره الدولة.وسيتم تطبيقها حتى 19 يناير/ كانون الثاني، وذلك في غضون احتجاجات عنيفة اندلعت في العديد من المدن الكبرى، بسبب ارتفاع حاد في أسعار الوقود.

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