الفريق الركن علي الفريجي يتقدم بالتهنئة لأبطال القوات المسلحة

2022/01/05 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جيشنا عزنا وفخرنا ٠٠ جيش العراق بكل قومياته ومكوناته جيش البطولات والصولات العزومة جيش الشهداء الذين قدموا حياتهم في سبيل عزة العراق جيش الجرحى الابطال ٠٠ جيش ابائنا واجدادنا وبالتاكيد هو جيش اولادنا ٠٠ جيش العراق فوق الميول والاتجاهات ٠٠٠ مرحى لابطال قواتنا المسلحة بعيدهم الاغر ورحم الله شهدائنا الابرار واسكنهم فسيح جناته وشافى جرحانا الابطال … اتقدم بالتهنئة لجميع أبطال قواتنا المسلحة قادة وامرين وضباط ومراتب بمناسبة ذكرى تأسيس جيشنا الباسل الـ ١٠١

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