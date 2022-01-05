بيان من الإطار التنسيقي بشأن التفاهم مع الكتلة الصدرية

2022/01/05 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن التفاهم مع الكتلة الصدرية.

وقال الإطار في بيان تلقته (بغداد اليوم): "استمرارا في المنهج الذي سار عليه الإطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من اجل تقديم الافضل للشعب العراقي الصابر".

وأضاف في بيانه "يؤكد الإطار في هذا الصدد ان كل مايصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات من غير اعضاء قيادة الاطار التنسيقي لايمثل رأي الاطار"، داعيا الى "وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا".

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