بعد جلسة مجلس الوزراء خيبة امل لهذه الشريحة وتهديد بغلق الطريق السريع

2022/01/05 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعرب ممثلو تظاهرات المحاضرين، اليوم الأربعاء، عن خيبة املهم من عدم معالجة موضوعهم من قبل مجلس الوزراء، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية .

وقال ممثل المحاضرين طارق البرقعاوي لـ(بغداد اليوم) "كنا نتأمل بان يعالج مجلس الوزراء قضية المحاضرين في جلسته التي انعقدت اليوم لاسيما بعد ايام من تظاهرات المحاضرين وبقاءهم في الشوارع".

وأضاف "استغربنا من هذا الاهمال وتولد لدينا خيبة امل، لذلك فاننا قررنا اتخاذ خطوات تصعيدية ، وسنبدأ من الاسبوع المقبل باغلاق الطريق السريع حتى تعالج قضيتنا".

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