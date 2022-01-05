بيان من ’الإطار التنسيقي’: حريصون على التفاهم مع الكتلة الصدرية

2022/01/05 | 23:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تبرأ الإطار التنسيقي، الأربعاء، من جميع التصريحات التي تصدر من خارج أعضاء قياداته، مؤكداً أهمية إنجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية.

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وقال الإطار في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 كانون الثاني 2022)، إنه "استمرارا في المنهج الذي سار عليه الاطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من اجل تقديم الافضل للشعب العراقي الصابر".

وأوضح البيان أن "كل مايصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات من غير اعضاء قيادة الاطار التنسيقي لايمثل رأي الاطار"، داعياً "الجميع الى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا".

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