الإطار التنسيقي يصدر بيانًا بشأن التفاهم مع

2022/01/05 | 23:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن كل ما يصدر في الإعلام من غير قادته لا يمثل رأي الإطار (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد "الإطار التنسيقي"، حرصه على إنجاح التفاهم مع "الكتلة الصدرية"، لافتًا إلى أنّ كل ما يصدر في وسائل الإعلام من غير قادته لا يمثل رأي الإطار.

وقال الإطار التنسيقي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّه "استمرارًا في المنهج الذي سار عليه الإطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على إنجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من أجل تقديم الأفضل للشعب العراقي الصابر".

وأكّد الإطار أنّ "كل ما يصدر في وسائل الإعلام من مواقف وتصريحات من غير أعضاء قيادة الإطار التنسيقي لا يمثل رأي الإطار، داعيًا الجميع إلى "وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا".

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