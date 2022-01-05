2022/01/05 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استحدث القطاع الخاص في الولايات المتحدة حوالي 807 آلاف وظيفة في كانون الأول أي أكثر بمرّتين ممّا كان متوقّعاً، وأكثر من ستة ملايين وظيفة جديدة في العام 2021، غير أن أصحاب العمل يواجهون نقصاً كبيراً في القوى العاملة منذ أشهر.وتوافرت 807 آلاف وظيفة جديدة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة في كانون […]

ظهرت المقالة الاف الوظائف في القطاع الخاص الأميركي..



ونقص كبير في الايدي العاملة أولاً على ايرث نيوز.

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