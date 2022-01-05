الاطار التنسيقي يؤكد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية

2022/01/05 | 23:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الاطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية.وذكر الاطار في بيان انه “استمرارا في المنهج الذي سار عليه الاطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من اجل تقديم الافضل للشعب العراقي الصابر”.واضاف “في هذا […]

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