الاطار التنسيقي يدعو الجميع إلى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا

2022/01/05 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد الاطار التنسيقي، حرصه الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية، داعيا الجميع إلى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا.وذكر بيان للاطار التنسيقي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أنه "استمرارا في المنهج الذي سار عليه الاطار التنسيقي في وحدة الكلمة ورص الصفوف نؤكد حرصنا الشديد على انجاح التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي القوى الوطنية من اجل تقديم الافضل للشعب العراقي الصابر".وأضاف البيان، أن "الاطار يؤكد ان كل مايصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات من غير اعضاء قيادته لا يمثل رأي الاطار "، داعيا الجميع الى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا .

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