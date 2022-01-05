عاهل الأردن يستقبل وزير حرب الاحتلال في عمّان!

2022/01/05 | 23:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله الثاني استقبل وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس في العاصمة عمان.وقال الديوان الملكي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “الملك شدد خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق …

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