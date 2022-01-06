العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ

2022/01/05 | 23:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية التي تستضيف قوات أمريكية، الأربعاء، لهجوم بالصواريخ لم يسفر عن وقوع إصابات.

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