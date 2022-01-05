برشلونة يعبر لثمن نهائي كأس الملك بفوز صعب على ليناريس

2022/01/05 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) على ديبورتيفو ليناريس، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.وسجل هدفي برشلونة عثمان ديمبلي وفيران جوتجلا في الدقيقتين 63 و69، بينما سجل هوجو دياز هدف ليناريس الوحيد في الدقيقة 19.وبهذا الانتصار حسم البلوجرانا عبوره إلى الدور ثمن النهائي.

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